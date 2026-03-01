◆ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（２８日、オーストリア・バートミッテルンドルフ） フライングヒルによる男子個人第２１戦（ヒルサイズ＝ＨＳ２３５メートル）が行われ、エースの小林陵侑（チームＲＯＹ）が、合計３８１・５点で２６年ミラノ・コルティナ五輪後、初のＷ杯で８位に入った。１回目に２１４メートルと飛距離を伸ばし、４位につけたが、２回目は２０２メートルと飛距離を伸ばせず、順位を落とした。五