【ニューヨーク、キーウ共同】国連のグテレス事務総長は28日、米国とイスラエルによるイラン攻撃と、イランによる報復について「国際的な平和と安全を損なう」と非難し、敵対行為の即時停止と緊張緩和を求めた。国連のターク人権高等弁務官も、攻撃で「最も大きな代償を払うのは民間人だ」とし、報復も批判した上で「全ての当事者に自制を求める」とした。国連安全保障理事会は、イラン攻撃について協議する緊急会合を28日午後