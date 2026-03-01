◇明治安田J1百年構想リーグG大阪2―2（PK5―4）清水（2026年2月28日パナスタ）フィールド選手で唯一、足を止めていなかった。前半27分、G大阪FWデニス・ヒュメットのシュートがDFに当たって宙を舞う。「こぼれてこいと思っていました」とMF食野亮太郎。バーに当たって跳ね返ってくるとイメージし、いち早く落下地点に入り込んで先制点をもたらした。「取りあえずリーグ戦で一つ欲しかったですし、早く取りたいと思って