侍リリーバーの主役に上りつめる勢いだ。侍ジャパンは２８日、強化試合の中日戦に７―３で勝利。侍の４番手で登板した藤平尚真投手（２７＝楽天）が、好救援で評価をさらに上げた。７回登板したこの日は１回を無失点。「いい緊張感で投げられた」と一死一塁から福永、ブライトから宝刀フォークボールで連続三振を奪うなど、試合終盤を任せるに足る適性を披露した。元々は宮崎合宿前、故障で出場辞退した西武・平良に代わって