名古屋の名鉄百貨店が28日夜に営業を終了し、71年余りの歴史に幕を下ろしました。 名鉄百貨店の営業は28日午後7時に終了し、閉店セレモニーが行われた正面玄関前には、シャッターが降りる瞬間を見守ろうと大勢の人がつめかけました。 「名鉄百貨店を大切に思い大事にしてくださったお客様、すべての関係者、皆様に心より感謝を申し上げます。また皆さんお会いしましょう。本当にありがとうございました」