1983（昭和58）年3月1日、トヨタ自動車の主力車種「カローラ」の生産台数が累計1000万台を達成した。66年の発売以来、単一車種では国内初の大台到達。また35年に普通乗用車第1号を完成して以来の生産累計も4000万台となった。写真は愛知県豊田市の工場で行われた式典であいさつする豊田章一郎社長。