俳優・坂東龍汰さんが生まれ故郷であるアメリカ・ニューヨークへ。物心がつく前に帰国した彼にとって、そこは記憶にないけれど確かに自分のルーツである場所。当時の写真を手がかりに、父とともに26年ぶりの軌跡をたどる特別な旅へ出発します。自由で純粋な人柄はいかにして育まれたのか？そして、すべての始まりである自分が生まれた病院へ。今も坂東さんの心を突き動かし続ける、家族の知られざる物語が初めて紐解かれます。