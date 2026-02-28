柔道のグランドスラム・タシケント大会第2日は28日、タシケントで男女計4階級が行われ、女子63キロ級の谷岡成美（日本エースサポート）が優勝した。男子は73キロ級の内村秀資（自衛隊）、81キロ級の藤原崇太郎（旭化成）が3位。男子81キロ級の天野開斗は3回戦、同73キロ級の木原慧登（ともに東海大）は初戦の2回戦で敗退。女子70キロ級の池絵梨菜（国士舘大ク）は1回戦で敗れた。（共同）