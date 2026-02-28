ＷＢＣ連覇を目指す侍ジャパンは２８日、壮行試合の中日戦（バンテリン）に７―３で快勝。ゲーム序盤に牧＆森下のソロアーチで２点を挙げると、５回には計５安打を集中させ一気に５点をゲット。ゲームの重要な課題のひとつだったピッチコム＆ピッチクロックへの対応も終始スムーズだった。試合後の井端弘和監督（５０）は「相手が（ＷＢＣルールに）対応してくれたこともあり、やりやすかった。ドラゴンズには感謝したい」と対