お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」のすがちゃん最高Ｎｏ．１が、２８日に更新されたテレビプロデューサー・佐久間宣行氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「佐久間宣行のＮＯＢＲＯＣＫＴＶ」に出演。元ＡＫＢ４８の福留光帆にイジり倒された。この日の企画は、すがちゃんをイジる企画。すがちゃんといえば、元ＡＫＢ４８の柏木由紀と交際中と報道されている。福留は「恋バナでもします？先輩がお世話になってて…」とニヤり。