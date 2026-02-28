大野智さんアイドルグループ「嵐」の大野智さんが、グループが活動を終了する5月31日で所属事務所「STARTOENTERTAINMENT（スタートエンターテイメント）」を退所すると、同社が28日、公式サイトで発表した。大野さんは「嵐活動終了後は、自分らしくマイペースにできることをやっていけたらと思っています」とコメントした。嵐は1999年にCDデビューし、個々のメンバーが俳優としても活躍するなど国民的な人気を誇った。