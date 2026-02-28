■強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」侍ジャパン 7−3 中日（28日、バンテリンドーム ナゴヤ）【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦WBC初戦（台湾戦）まで残り1週間を切った中、井端弘和監督（50）率いる侍ジャパンは中日との強化試合2戦目に臨んだ。試合は1回、中日の先発・大野雄大（37）に対し、2死走者無しから3番・牧秀悟（27、DeNA）のソロ本塁打で