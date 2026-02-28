相模原市緑区のＪＲ橋本駅近くで進むリニア中央新幹線「神奈川県駅（仮称）」の周辺工事で、地下トンネル掘削のためのシールドマシンが完成し、２７日、報道陣に公開された。市は同駅周辺を中心とした産業振興の戦略を昨年公表しており、工事と同時進行で新たな街づくりも進む。（北川穂高）この日は神奈川県駅の現状も公開され、工事が進む本線や副本線部分が披露された。地上に設置された桟橋から工事現場を見下ろすと、完成