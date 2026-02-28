【ベルリン＝工藤彩香】英仏独首脳は２８日、米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃を受けて共同声明を発表した。「我々は攻撃には参加していない」と関与を否定した上で、地域の安定と民間人の保護に向け、中東を含む関係諸国と「緊密に連携を取り合っている」とした。一方、イランが米軍施設のある複数の周辺国に反撃したことについては「最も強い言葉で非難」し、自制を求めた。当事者間の交渉による外交的解決が必要だ