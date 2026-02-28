嵐の大野智が２８日、所属する「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」を、グループが活動終了する５月末をもって退所することを、同社公式サイトなどで発表した。１９９４年１０月の入所から約３１年半。嵐として有終の美を飾る、５月３１日の東京ドーム最終公演を所属としてラストステージとし、同社を離れることを決断した。大野は、同サイトなどに「私、大野智は今年の５月３１日嵐活動終了と共に事務所を退所する決
