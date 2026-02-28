米国・ＷＷＥで?ジーニアス・オブ・ザ・スカイ?ことイヨ・スカイが、リア・リプリーとのコンビ「リヨ」で保持してきたＷＷＥ女子タッグ王座から陥落した。１月５日のロウでカブキ・ウォリアーズ（アスカ＆カイリ・セイン）からベルトを奪取。宿敵だったリアとのコンビ「リヨ」は、順調に防衛を重ねてきた。２週前のスマックダウンではナイア・ジャックス＆ラッシュ・レジェンドの巨体コンビの挑戦を受けたが、不可解判定でノー