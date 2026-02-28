競技規則を定める国際サッカー評議会（ＩＦＡＢ）は２８日、試合のテンポを上げ、遅延行為の削減を目的としたルール改正を発表した。今回の改正は、６月に開幕する北中米Ｗ杯などの大会でも採用される。まずは、プレーへの時間制限が設置されることになった。スローインやゴールキックの際、選手が故意に遅延する行為が見られた場合、５秒のカウントダウンを実施。違反するとスローイン、ゴールキックでの違反にはコーナーキッ