中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京2月28日】中国外交部の報道官は28日、米国とイスラエルによるイラン攻撃に強い懸念を表明した。イランの主権と安全、領土の一体性は尊重されるべきだとし、軍事行動の即時停止と緊張事態のさらなるエスカレートの回避、対話と交渉の再開、中東地域の平和と安定の維持を呼びかけた。