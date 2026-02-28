国際サッカー評議会(IFAB)は28日に年次総会を開催し、2026-27競技規則の改正点を決議した。新競技規則は北中米ワールドカップでも採用。Jリーグではシーズン移行後の26-27シーズンから採用される見込みだ。■VARに関する改正2018-19競技規則にVARの項目が追加されてから初めて介入対象の大きな拡大が行われる。これまでは「ゴール、PK、一発退場、人間違いのカード提示」の4事象が対象だったが「誤った2枚目の警告による退場」