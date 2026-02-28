三木つばきスノーボードのワールドカップ（W杯）は28日、ポーランドのクリニツァでパラレル大回転が行われ、女子のミラノ・コルティナ冬季五輪代表の三木つばき（浜松いわた信用金庫）が今季3勝目、パラレル回転も合わせて通算10勝目を挙げた。予選を1位で通過し、決勝トーナメントも力強い滑りで勝ち上がった。男子は篠原琉佑（北海道東川町）が自己最高の7位、五輪代表の斯波正樹（TAKAMIYA）は予選敗退で23位だった。マウリ