開幕投手最有力候補の巨人・山崎伊織投手（２７）が２８日の韓国サムスンとの練習試合（那覇）に２番手で登板し、３回１安打１失点だった。存在感を見せつけた。先発・戸郷の後にマウンドを託され、山崎は２回から登板。先頭は昨季韓国リーグで５０発を放った強打者ディアズだったが、テンポよく空振り三振に仕留めた。二死から初安打を許したものの、最終打者のカン・ミンホを空振り三振とし、後続を断ち切った。続く３回は