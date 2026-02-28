◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」中日３―７日本（２８日・バンテリンドーム）侍ジャパンの牧秀悟内野手（２７）が「３番・ＤＨ」でスタメン出場し、初回のソロアーチを含む１安打２打点の活躍。二塁のレギュラーとして臨むことが確実なＷＢＣに向けて順調な調整ぶりをアピールした。試合後は、２大会連続でチームメートとなったドジャース・大谷翔平投手（３１）との関係性に言及した。２７日の中日戦に勝利後、