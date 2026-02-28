◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」中日３―７日本（２８日・バンテリンドーム）侍ジャパンの阪神・森下翔太外野手が２回先頭で、左翼ホームランウイングへ一時勝ち越しのソロを放った。日本代表のユニホームでは通算７本目の本塁打。今回のチームでも２２日のソフトバンク戦（ひなたサンマリン）に続く２本目となる一発で好調をアピールした。２７日は３打数無安打。「きのうは感覚が良くなかったので打撃練習で修正