◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」中日３―７日本（２８日・バンテリンドーム）侍ジャパンの巨人・大勢投手（２６）が２８日、中日との壮行試合の試合前練習に参加した。前日の同戦で右足をつった影響で緊急降板していた右腕はグラウンドに登場。ランニングや６０メートルほどの距離でのキャッチボールなどで調整した。帰路につく際に取材対応し「大丈夫です」と問題なしを強調した。吉見一起投手コーチは大勢につ