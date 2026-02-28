◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」中日３―７日本（２８日・バンテリンドーム）侍ジャパンの北山亘基投手（２６）＝日本ハム＝が２８日、中日との壮行試合で４点リードの５回から登板し、２イニングを２安打無失点に封じた。前日２７日には日本ハムの先輩で現ドジャースの大谷翔平投手（３１）とベンチ内で談笑する姿もあった。知識の豊富さから日本ハムでは“教授”の愛称を持つ右腕だが、「座ってたら、大谷さん