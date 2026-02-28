ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋野球日本代表「侍ジャパン」が28日、中日との強化試合（バンテリンドーム）に7-3で勝利した。「3番・指名打者」の牧秀悟内野手（DeNA）が初回に豪快な先制ソロ。2回には森下翔太外野手（阪神）にもソロが飛び出し、中大の先輩・後輩がアーチで競演し、井端監督も労った。試合後、会見した指揮官はまず森下について問われ、「ホームランが（事前合宿の）宮崎で出てから、ちょっと疲れの