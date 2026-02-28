◇柔道グランドスラム（GS）タシケント大会第2日（2026年2月28日ウズベキスタン・タシケント）男女計4階級が行われ、日本勢は計6人が出場した。女子63キロ級は、昨年の全日本選抜体重別覇者でGS東京3位の谷岡成美（23＝日本エースサポート）が出場。1回戦はドイツの選手に大外落としで技ありのポイントを取って優勢勝ちを収めた。2回戦はクロアチアの選手にゴールデンスコア方式の延長戦の末、内股で有効を奪って優勢勝ち