「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋、侍ジャパン７−３中日」（２８日、バンテリンドーム）侍ジャパンの牧秀悟内野手は初回に先制ソロを放ち、チームの連勝に貢献。だが試合後には“盗撮被害”を訴えた。発端は２７日の試合後、大谷翔平選手が自身のインスタグラムのストーリーズにジェスチャーを繰り返す牧の姿をアップした。ＭＬＢ最多となるインスタフォロワー数１０００万人超の大谷によって世界に拡散される