ロシア外務省によると、セルゲイ・ラブロフ外相は２８日、イランのアッバス・アラグチ外相と電話会談した。発表によると、アラグチ氏は、米国とイスラエルの攻撃について、「イランの核開発問題に関する平和的解決に向けた交渉を再び頓挫させた」と表明したという。