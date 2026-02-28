中日・井上一樹監督（５４）がＷＢＣ連覇を目指す侍ジャパン、そして指揮を執る井端監督に熱いエールを送った。２８日に行われた侍ジャパンとの壮行試合（バンテリン）は１点リードの５回に２番手・三浦が５失点と打ち込まれ、３―７の逆転負け。３―５で敗れた前日（２７日）に続いて、侍ジャパンから白星を挙げることはできなかった。侍たちの強さを実戦で体感した竜の指揮官は「野球はどこまでいっても、バッテリーが大半