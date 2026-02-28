◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」中日３―７日本（２８日・バンテリンドーム）侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が、中日との壮行試合の試合前練習でブルペン入りした。今回のＷＢＣは打者専念だが、シーズンでは本格的な投手復帰を予定。来日後も投手調整を継続しており、試合後に能見投手コーチは「大谷選手自身のプランがある。でも、普通に投げていましたよ。１７（球）やったかな」と説明した