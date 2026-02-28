タイムズスクエアに展示されたW杯北中米大会のロゴ＝2023年、ニューヨーク（ロイター＝共同）【ロンドン共同】競技規則を定める国際サッカー評議会（IFAB）は28日、遅延行為を削減するためのルール変更を発表した。スローインやゴールキックで選手が故意に再開を遅らせている場合などに、主審は5秒のカウントダウンを始める。違反すると相手にスローイン、またはコーナーキックが与えられる。6月開幕のワールドカップ（W杯）北中