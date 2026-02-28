【ワシントン共同】トランプ米大統領は28日、米紙ワシントン・ポストの電話インタビューで、イラン攻撃に関して「私が望むのは（イランの）人々の自由だけだ。安全な国家を望む」と述べ、イランの体制転換を目指す考えを示唆した。