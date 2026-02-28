サッカーのドイツ1部でザンクトパウリに所属するDF安藤智哉が28日、敵地のホッフェンハイム戦でベンチを外れた。ここまで公式戦6試合連続でフル出場を果たしていたが、前節22日のブレーメン戦後は筋肉系の問題で練習を数度外れたと報じられていた。ブレシン監督は26日の会見で日本代表のセンターバックに関し「我々がリスクを冒すことはない。もし良い感触があれば、必ず安藤をメンバーに入れる。彼のタックル成功率はどのチー