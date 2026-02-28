ボートレース若松の「ミッドナイトレース西部ボートレース記者クラブ杯」が１日、開幕する。樋口亮（５０＝長崎）は前検のエンジン抽選で、２連率３６％の３９号機を獲得。「ぴょんと起きるけど、曲がる時にブレーキが利かない感じ。生命線だからね。外周りとかやってみる」と理想の舟足に向け調整を進める。今年はひと味もふた味も違う。１月の大村（４着）→からつ（４着）→徳山（Ｖ）と３連続優出、好走が目立つ。「気持