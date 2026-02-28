面識のある女性を突き飛ばすなど暴行し、けがをさせた疑いで鹿児島市の70歳の男が逮捕されました。女性は意識不明の重体です。 傷害の疑いで逮捕されたのは鹿児島市小野2丁目のパート従業員の70歳の男です。 鹿児島西警察署によりますと、男は今月27日午後7時ごろ、県内の屋内で面識のある70代の女性を突き飛ばすなど暴行し、脳挫傷などのけがをさせた疑いです。 女性は意識不明の重体です。 28日午前7時半ごろ、女性が