◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン7―3中日（2026年2月28日バンテリンD）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は28日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」壮行試合で中日戦と対戦し、1点を追う5回に5安打で5点を奪い中日を突き放し7―3で連勝を飾った。試合後、井端弘和監督（50）は、5回無死一、二塁の場面で源田壮亮内野手（33＝西武）がバントを決