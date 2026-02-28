嵐の大野智（45）が5月末をもってSTARTOENTERTAINMENTを退所することを28日、発表した。3月13日から開幕する嵐のラストツアー「WeareARASHI」は5月31日の東京ドーム公演で終了。国民的グループが歴史的な幕をおろすと同時に大野も約30年のキャリアに大きな決断を下すことになった。グループ内での退所は、2023年10月の二宮和也（42）、24年5月の松本潤（42）に続き3人目。二宮は新会社「オフィスにの」を、松本は新会社