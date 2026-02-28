ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表壮行試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋」の中日戦が２８日、バンテリンドームナゴヤで行われ、日本が７―３で勝利し、２連勝とした。日本は大阪に移動し、３月２、３日に京セラドーム大阪で行われる「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ強化試合」（読売新聞社など主催）でオリックス、阪神と対戦する。勝負強さ、指揮官も期待