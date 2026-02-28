大野智（嵐）が、STARTO ENTERTAINMENTを、2026年5月31日をもって、退所することが28日、STARTO社の公式サイトにて発表された。公式サイトでは「大野智（嵐）に関するご報告」とし、「株式会社STARTO ENTERTAINMENTは、2026年5月31日(日)をもって、大野智が退所することをご報告いたします」と報告。「長きにわたり、応援してくださっているファンの皆様、関係者の皆様には心より御礼を申し上げます。当社としては、新たな道