既存のホームページにタグを埋め込むだけで導入でき、Markdown対応・匿名コメント・OAuthログインなど多彩な機能を備え、広告やトラッキングのないオープンソースのコメントエンジン「Comentario」が公開されています。Comentariohttps://comentario.app/en/comentario / Comentario · GitLabhttps://gitlab.com/comentario/comentario◆デモサイトComentario Demohttps://demo.comentario.app/◆Comentarioの主な機能・導入