◆卓球 世界ツアーＷＴＴシンガポール・スマッシュ 第７日（２８日、シンガポール・ＯＣＢＣアリーナ）【シンガポール（２８日）＝宮下京香】女子ダブルス決勝が行われ、世界ツアーで初めて組んだ「みわひな」ペアの張本美和（１７）＝木下グループ＝、早田ひな（２５）＝日本生命＝組が初優勝した。長崎美柚（２３）＝木下アビエル神奈川＝、韓国エースの申裕斌（しん・ゆびん）の国際ペアにストレート勝ちし、国際大会シリー