アメリカとイスラエル軍によるイランへの軍事攻撃を受けて、日本の海運大手が対応を明らかにしました。【映像】イラン攻撃受け 日本の海運大手2社の対応明らかに日本郵船は暫定的にホルムズ海峡の航行を取りやめています。ペルシャ湾側にいる船に関しては、湾内に待機させているということです。また、すべての船や現地の駐在員の安全は確認できているということです。商船三井も現時点で船の被害は確認されていないとして