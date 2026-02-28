元TOKIOの松岡昌宏（49）が28日放送のBSテレ東「今宵、町寿司で 市川右團次と小粋な一献」（土曜後10・00）に出演。同じマンションに住む人物との交流を明かした。市川右團次が毎回“町寿司”を訪問する同番組。松岡はこの日ゲストとして出演し右團次と「お久しぶりです」と乾杯、家が近所で親交があることを明かした。松岡は「初めてお会いした時17、8歳でした。で、お酒飲むとこでお会いしたのが20代前半」と古い付き合い