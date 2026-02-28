上沼恵美子（７０）が２８日放送のＭＢＳ「おしゃべり小料理ゆみこ」に出演した。かつて横山ノックさんが大阪府知事に当選した時に「えみちゃん、副知事になって」と言われたとの話から転じて「ノックさんは参議員もやってるから、それなりに知ってはったと思いますけど」としたうえで、芸能人の政治家転身について「全般的にタレントさんが何か分からんけど、やることなくなって、ヒット曲出えへん、ドラマも話がないけど、名