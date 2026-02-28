アメリカとイスラエルがイランを攻撃したことについて、高市総理が取材に応じた。やり取り全文は以下の通り。【映像】高市総理「現地邦人の安全確保」に向け指示（発言の様子）（記者）アメリカのトランプ大統領が、米軍がイランへの攻撃を開始したと発表しました。日本政府の対応について伺います。（高市総理）本日イスラエルおよび米国がイランに対する攻撃を行ったと発表しました。こうした懸念もありましたことから、