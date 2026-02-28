◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」中日３―７日本（２８日・バンテリンドーム）侍ジャパンが中日との壮行試合に臨み、勝利した。ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で初採用されるピッチクロックについては、侍ジャパンメンバーの違反者はなく名古屋での壮行試合２試合を終えた。不慣れなルールへの適応を急いできた中で、３月６日の開幕を前に、投打で違反者が出なかったことは大きな収穫。井端監督は