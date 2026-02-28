ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一ペアが金メダルに輝いた瞬間を解説し、帰国後もテレビ番組にひっぱりだこの元フィギュア選手の高橋成美さんが、市民マラソンの大会で走ることがわかった。高橋さんは２８日、自身のインスタグラムを更新。「明日、３月１日は『第４１回三浦国際市民マラソン』走ります！！アンバサダーとして皆さんと一緒に、楽しみながら自己ベスト更