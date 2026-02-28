嵐の大野智が２８日、所属する「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」を、グループが活動休止する５月末をもって退所すると同社公式サイトなどで発表した。過去には退所覚悟でメンバーに芸能活動から一線を引くことへの思いを打ち明けていた。退所後の動きが注目される。１９９４年１０月の入所から約３１年半、同社を離れる決断を下した。嵐として有終の美となる５月３１日のツアー最終公演（東京ドーム）が所属として