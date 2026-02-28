◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン7―3中日（2026年2月28日バンテリンD）侍ジャパンは28日、バンテリンドームで行われた「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合で中日と対戦し、7―3で勝利した。途中出場となった小園海斗内野手（25＝広島）は5回に勝ち越し打を放つなど3打数2安打1打点と気を吐いた。小園は4回の守備から途中出場。1点を追う5回に坂本の右前適時打で同点とし、さらに1死一、